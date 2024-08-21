Ученые назвали способ гарантированно увеличить риск диабета

Два ломтика ветчины в день способны повысить риск диабета второго типа на 15%, показали результаты исследования, проведенного учеными из Кембриджа. Ученые проанализировали данные о здоровье 1,97 миллиона человек по всему миру, результаты опубликованы в журнале The lancet.

Авторы исследования изучали данные о ежедневном рационе жителей 20 стран Европы, Америки, Ближнего Востока, юго-восточной Азии и западной части Тихого океана за последние 30-40 лет. Из почти двух миллионов людей, информацию об особенностях питания которых удалось найти, диабет второго типа с начала 1980-х или 90-х развился у 107 271 человека, сказано в статье. Данные, по словам авторов, были получены через профинансированный Евросоюзом глобальный проект InterConnect, собиравший по всему миру информацию о людях, которым угрожали диабет и ожирение.

Группа специалистов по диабету и эндокринологии из Кембриджа в итоге обнаружила, что ежедневное употребление 50 грамм обработанного мяса и повышает риск развития диабета второго типа на 15% в следующие десять лет. Подобная порция эквивалентна, например, двум ломтикам ветчины. Употребление 100 грамм необработанного красного мяса в день (эквивалентно небольшому стейку) связано с повышением риска возникновения заболевания на 10%, сделали вывод ученые. По их словам, привычка съедать по 100 грамм мяса птицы в день способна повысить риск диабета второго уровня на 8%. Впрочем, связь употребления птичьего мяса с диабетом пока, из-за слишком низкой вероятности, остается не до конца определенной, уточнили авторы научной работы.

Сейчас диабет второго уровня диагностирован у более чем 400 миллионов человек на планете, говорят данные Всемирной организации здравоохранения. При диабете поджелудочная железа не способна вырабатывать достаточное количество инсулина, что приводит к разрушающему организм уровню сахара в крови. Второй уровень диабета отличается от первого тем, что клетки и ткани организма становятся нечувствительны к инсулину. Эта разновидность заболевания считается главной причиной слепоты, сердечных приступов, почечной недостаточности, инсультов и ампутаций нижних конечностей. Одним из основных способов снижения риска заболевания ВОЗ называет поддержание здорового веса, двигательную активность и здоровое питание.

Руководитель проведенного учеными Кембриджа исследования, профессор университета Нита Форроу сказала The Guardian, что изыскания ее коллег представляют собой «наиболее полные на сегодняшний день доказательства связи между употреблением обработанного и необработанного красного мяса и риском развития диабета второго типа». Чтобы снизить вероятность развития заболевания, стоит ограничить потребление мяса, уверена ученая.

Не участвовавший в исследовании профессор Навид Саттар из Университета Глазго заявил The Guardian, что результаты изысканий ученых Кембриджа соответствуют действующим в Соединенном Королевстве рекомендациям по здоровому питанию. Национальная служба здравоохранения Великобритании советует сокращать как минимум до 70 грамм в сутки потребление человеком красного мяса, такого как говядина, баранина, свинина, телятина, оленина и козлятина, — или обработанного мяса вроде колбасы, бекона, ветчины, салями и солонины.

Призыва к умеренному потреблению красного мяса мало, рассказал журналистам The Guardian доктор наук Дуэйн Меллор из Астонского университета. К рекомендациям по снижению риска диабета, по его словам, стоит добавить рацион, богатый овощами, фруктами, орехами, семенами, фасолью, горохом и чечевицей. «Все это должно сопровождаться регулярными физическими нагрузками», — сказал доктор наук.

Диета из 800 калорий, состоящая в основном из супов и протеиновых коктейлей, может помочь пациентам с диабетом второго типа выйти в ремиссию, заявила недавно британская Национальная служба здравоохранения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.