Найдены помогающие перевести диабет в ремиссию продукты

Диета из 800 калорий, состоящая в основном из супов и протеиновых коктейлей, может помочь пациентам с диабетом 2-го типа выйти в ремиссию. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на результаты программы, проведенной Национальной службой здравоохранения Великобритании.

Новая диета включает в себя полноценные супы, протеиновые коктейли и батончики. Участникам программы разрешалось потреблять только по 800-900 калорий в день. Обычная суточная норма для взрослого человека составляет примерно две-три тысячи калорий, хотя эти цифры очень сильно разнятся в зависимости от пола и уровня активности человека. Такой строгой диеты нужно было придерживаться 12 недель. После этого пациентам разрешили есть чуть более калорийную здоровую пищу.

Изначально в программе участвовали 1740 человек, однако далеко не все пациенты выдержали и дошли до финальной стадии исследования. Те 945 участников, которые все же дошли до конца программы, потеряли в весе в среднем по 10,3 килограмма. Треть пациентов похудели почти на 16 килограммов, и у них были зафиксированы более низкие показатели сахара в крови. Именно они и ушли в ремиссию, уточняет The Times.

«Мы не знаем, как долго продлится ремиссия или как достижение ремиссии может повлиять на риск развития диабета в будущем. Но мы знаем, что потеря веса имеет огромные преимущества для здоровья во всех группах. Чем дольше люди могут иметь более низкую массу тела, тем лучше их долгосрочные результаты здоровья», — прокомментировала результаты программы доцент кафедры диетологии и ожирения Оксфордского университета Нерис Эстбери.

В июле ученые из Хуачжунского университета науки и технологии и Школы медицины Бостонского университета выяснили, что рыбий жир снижает вероятность сосудистых осложнений у пациентов с диабетом 2-го типа. Помимо этого, в ходе опытов стало понятно, что на частоту сосудистых осложнений влияет уровень омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в плазме крови, в особенности докозагексаеновой кислоты.

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