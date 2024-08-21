Уехавших россиян будут привлекать по шести новым административным статьям

Правительство России поддержало законопроект, позволяющий составлять протоколы по административным статьям об экстремизме, злоупотреблении свободой слова и «дискредитации» армии на россиян, покинувших страну. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на проект официального отзыва, оказавшийся в распоряжении редакции.
Законопроект, о котором идет речь, в июне 2023 года разработали депутаты Законодательного собрания Татарстана. Документ предполагает наделить власти правом привлекать уехавших россиян к административной ответственности по шести дополнительным статьям КоАП:
- о распространении в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку (ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП);
- об оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов (ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП);
- о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП);
- о призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2 КоАП);
- о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП);
- о призывах к введению ограничительных мер против России и ее граждан (ст. 20.3.4 КоАП).
На данный момент находящегося за рубежом россиянина можно привлечь к административной ответственности лишь по статье об участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).
В том же законопроекте его авторы прописали продление срока давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет. Сейчас срок давности по ним составляет от трех месяцев до года.
В проекте отзыва правительства на законопроект говорится, что он может повысить «уровень защищенности интересов общества и государства, в том числе путем реализации принципа неотвратимости административной ответственности и обеспечения применения института административной преюдиции по уголовным делам».
При этом в проекте отзыва отмечается, что круг административных правонарушений против интересов России, которые могут быть совершены за пределами страны, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».
Как заявил «Коммерсанту» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, «расширение и ужесточение ответственности» по административным статьям «наряду с обвинительным уклоном, расширительным толкованием норм закона и крайне низкими стандартами доказывания» может привести к «избыточной репрессивности» в этой сфере.
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