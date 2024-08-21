Ученые поспорили о связи препаратов для похудения и суицидальных мыслей

Пациентов, принимающих семаглутид (действующее вещество таких препаратов как Ozempic и Wegovy), чаще посещают суицидальные мысли. Об этом говорится в работе международной группы исследователей, опубликованной в журнале JAMA Network Open, выдержки из нее приводит CNN.

Авторы исследования пришли к такому выводу в результате анализа базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой собраны сведения о побочных эффектах приема различных лекарств из 140 стран мира. Изучив жалобы пациентов, принимавших семаглутид, ученые обнаружили, что они чаще других жаловались на мысли о самоубийстве.

При этом авторы работы признались, что их выводы могут быть неточными, потому что сведения в базе данных ВОЗ не были полными. Например, там не было указано, как долго пациент принимает лекарство. В то же время исследователи призвали врачей с осторожностью назначать семаглутид людям, страдающим депрессией или ранее пытавшимся покончить с собой.

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Ряд других ученых поставили результаты этой работы под сомнение. Так, сотрудник Кембриджского университета Стивен Берджесс подчеркнул, что «необходимо понять, являются ли эти результаты [появление мыслей о суициде] специфическим побочным эффектом препаратов или последствием попыток некоторых людей похудеть». Он напомнил, что на эмоциональное состояние человека может повлиять потеря большого количества веса.

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Ранее Bloomberg писал, что Европейское агентство лекарственных средств и американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не нашли связи между приемом препаратов с семаглутидом в качестве действующего вещества, в том числе Ozempic и Wegovy, и суицидальными мыслями.

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