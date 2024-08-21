Ученые поспорили о связи препаратов для похудения и суицидальных мыслей

Пациентов, принимающих семаглутид (действующее вещество таких препаратов как Ozempic и Wegovy), чаще посещают суицидальные мысли. Об этом говорится в работе международной группы исследователей, опубликованной в журнале JAMA Network Open, выдержки из нее приводит CNN.
Авторы исследования пришли к такому выводу в результате анализа базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой собраны сведения о побочных эффектах приема различных лекарств из 140 стран мира. Изучив жалобы пациентов, принимавших семаглутид, ученые обнаружили, что они чаще других жаловались на мысли о самоубийстве.
При этом авторы работы признались, что их выводы могут быть неточными, потому что сведения в базе данных ВОЗ не были полными. Например, там не было указано, как долго пациент принимает лекарство. В то же время исследователи призвали врачей с осторожностью назначать семаглутид людям, страдающим депрессией или ранее пытавшимся покончить с собой.
Ряд других ученых поставили результаты этой работы под сомнение. Так, сотрудник Кембриджского университета Стивен Берджесс подчеркнул, что «необходимо понять, являются ли эти результаты [появление мыслей о суициде] специфическим побочным эффектом препаратов или последствием попыток некоторых людей похудеть». Он напомнил, что на эмоциональное состояние человека может повлиять потеря большого количества веса.
Ранее Bloomberg писал, что Европейское агентство лекарственных средств и американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не нашли связи между приемом препаратов с семаглутидом в качестве действующего вещества, в том числе Ozempic и Wegovy, и суицидальными мыслями.
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