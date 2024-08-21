СМИ: США готовятся к «скоординированным ядерным вызовам» со стороны России и Китая

Президент США Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию страны, в которую впервые включили пункт о сдерживании расширения ядерного арсенала Китаем, а также подготовку США к возможным «скоординированным ядерным вызовам» со стороны Китая, России и Северной Кореи. Об этом пишет газета The New York Times. По ее данным, Байден подписал документ еще в марте.

Издание отмечает, что ядерная стратегия США настолько секретна, что электронных копий документа не существует, а бумажными располагают лишь некоторые сотрудники национальной безопасности и командования Пентагона.

По словам бывшего замминистра обороны США Вилина Наранга, утвержденная стратегия отвечает на новый вызов, который заключается в «реальной возможности сотрудничества и даже сговора между нашими противниками, обладающими ядерным оружием».

Читать еще Я продавала бессмысленные курсы в соцсетях Но сперва меня саму так же обманули. Это довело меня до кредитов и мыслей о суициде

NYT напоминает, что до сих пор американская ядерная стратегия была направлена в первую очередь на сдерживание России. Теперь же она учитывает значительное расширение китайского ядерного арсенала. По оценкам аналитиков американского военного ведомства, уже к 2030 году Китай будет располагать тысячей ядерных боеголовок, а к 2035 году — полутора тысячами, что «примерно соответствует» объемам ядерных арсеналов России и США.

Читать еще Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них Там царят сексизм и объективация и стало невозможно найти нормального партнера

При этом американские чиновники рассказали изданию, что Китай наращивает свой ядерный потенциал даже быстрее прогнозов Пентагона. Так Пекин уже начал загружать ядерные ракеты в обнаруженные спутниками три года назад новые пусковые шахты.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в январе 2023 года у России было 4,5 тысячи ядерных боеголовок, а у США — 3,7 тысячи.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.