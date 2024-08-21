СМИ назвали виновного в прорыве российской обороны при наступлении ВСУ

Генерал-полковник и Герой России Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров не раз критиковал за его военные решения, мог допустить ошибку, приведшую к вторжению ВСУ в Курскую область. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Газета утверждает, что Москва назначила Лапина курировать безопасность в Курской области. Весной этого года генерал решил распустить межведомственный совет, который в течение нескольких месяцев до вторжения отвечал за защиту российского региона, граничащего с Украиной. В этот совет входили представители военных структур, а также региональные силовики.

Сотрудник российских спецслужб объяснил логику Лапина: генерал считал, что только военные могут защитить границу России. WSJ делает вывод, что российская армия не смогла ответить на прорыв границы без межведомственного совета, который должен был прорабатывать подобные сценарии. Вместо этого она действовала «хаотично и неэффективно». Сейчас МВД, ФСБ и Минобороны вынуждены бороться между собой, чтобы определить, как именно российская армия ответит на вторжение ВСУ. Эти ведомства до сих пор не могут решить, кто из них отвечает за операцию, считает верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

WSJ пишет, что еще до вторжения в Курскую область командование Лапина предупреждало власти о том, что ВСУ наращивают численность своих войск у границы. Однако в Москве проигнорировали предупреждение, так как посчитали, что Украина применяет трюки психологической войны и не готова на реальные наступательные действия. Российская армия раньше сама действовала так же и запугивала противника передвижением своих войск, рассказывает знакомый с ситуацией источник.

В результате граница стала уязвима: украинские подразделения не встретили серьезного сопротивления при вторжении в Курскую область 6 августа. Войска под командованием Лапина никак не стали укреплять оборонительные линии и даже не расставили мины, хотя заранее получили разведданные о передвижениях украинских войск у границы. Российские подразделения и вовсе потеряли связь с командованием в момент вторжения, так как ВСУ использовали электронные помехи. В итоге легковооруженные российские солдаты оказались в ловушке, сотням военных пришлось сдаваться в плен. WSJ называет оборонительное планирование России «катастрофическим».

WSJ отмечает, что в прорыве российской границы виноват не только Лапин. Помимо ошибки в планировании свою роль сыграла и нехватка людей в регионе. Однако просчет Лапина показывает характерную черту, присущую всему высшему командованию российской армии, которое не считается с реалиями на поле боя. В этот раз, пишет издание, мышление «сверху вниз», от генералов к солдатам, дало обратный эффект.

«Путинская вертикаль власти все еще действует, но пока она работает против российских целей на земле. В условиях, когда планирование в России осуществляется сверху, ее реакция на неожиданные, быстро развивающиеся события невероятно слаба, а на местах никто не проявляет инициативы», — объясняет бывший американский дипломат и старший научный сотрудник Rand Уильям Кортни.

В октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров публично раскритиковал генерала Лапина, занимавшего тогда пост командующего группировкой войск «Центр». Он посчитал, что именно Лапин был виноват в отводе российских войск из Лимана и других поселений на востоке Украины. По словам Кадырова, генерал выставил на рубежи мобилизованных из «ЛНР» и не обеспечил их связью и дополнительными боеприпасами.

Кадыров называл Лапина бездарем, предлагал разжаловать до рядового и с автоматом в руках отправить «смывать кровью свой позор». Более того, по словам главы Чечни, Лапин руководил боевыми подразделениями издалека — генерал находился в 150 километрах от своих подчиненных, укрываясь в Луганске. Позже он был снят со своей должности. В июле 2022 года, спустя почти полгода после начала «СВО», Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

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