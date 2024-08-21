Овчарку Алена Делона не усыпят вопреки его воле

Собаку французского актера Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять вопреки его завещанию. Об этом сообщил фонд защиты животных французской актрисы Брижит Бардо.

«Не переживайте за Лубо! У нее есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о ней. Лубо, конечно, не усыпят!» — говорится в сообщении фонда на странице в соцсети X.

В 2018 году Делон говорил, что попросит ветеринара усыпить его собаку, которую он взял в 2014 году, чтобы они «ушли вместе», напоминает РБК.

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Всего у актера были десятки собак, 35 из них похоронены в саду около часовни в его поместье во французской коммуне Души. Согласно завещанию актера, его похоронят там же в середине недели, сообщает BFMTV.

Церемония прощания, как ожидается, состоится в узком кругу в часовне, а сами похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», так как Делон был против публичного погребения. BFMTV также уточняет, что церемония прощания с актером для его поклонников и коллег состоится позже, но не называет конкретное время.

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Агентство AFP писало, что он скончался в окружении троих своих детей. Точная причина его смерти неизвестна. В мае 2017 года актер заявил о завершении карьеры. В 2019 году он перенес два инсульта после чего рассказал журналистам, что не против эвтаназии.

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