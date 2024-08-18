Умер Ален Делон

Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой AFP. О смерти Делона агентству сообщили его дети. Причину смерти актера они не уточнили.

«Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также его собака Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех своих детей и своей семьи. <...> Его семья любезно просит уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура», — говорится в пресс-релизе, опубликованном BFM.TV.

Ален Делон родился в 1935 году в пригороде Парижа. Он начал сниматься в кино в середине 1950-х годов. Особую известность Делону принесли фильмы «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Черный тюльпан» и «Самурай». Среди режиссеров, с которыми за свою карьеру успел поработать актер, — Лукино Висконти, Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Мельвиль и Микеланджело Антониони.

Делон стал лауреатом премии «Сезар», получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и «Почетную Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Также актер является кавалером ордена Почетного легиона.

«Талантливый бесконечно. Человек чести, очень сильный человек, тяжелой судьбы человек. За этой ослепительной улыбкой, если вглядываться в него, вглядываться в его глаза, столько боли, столько трагедии, столько нерассказанного. Он был очень хороший человек, очень добрый», — рассказала РИА «Новости» актриса Наталья Белохвостикова, каким она запомнила Делона.

В 2017 году Делон заявил о завершении карьеры. Двумя годами позже он перенес инсульт, после чего рассказал, что готов прибегнуть к процедуре эвтаназии. В 2022 году актер поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на французском телеканале TV5 Monde и выразил свою поддержку Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.