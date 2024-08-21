ИИ может помочь выявлять аутизм у детей

Группа ученых под руководством Кристины Таммимиес из Каролинского института в Швеции утверждает, что искусственный интеллект может помочь идентифицировать детей с аутизмом. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, разработанная ими система скрининга обладает точностью в 80%.

«Благодаря модели искусственного интеллекта можно использовать имеющуюся информацию и раньше выявлять людей с повышенной вероятностью развития аутизма, чтобы они могли получить более раннюю диагностику и помощь», — утверждает Таммимиес.

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При этом, по словам исследовательницы, алгоритм не может диагностировать аутизм. Ученая утверждает, что постановка диагноза «должна осуществляться с использованием стандартных клинических методов».

При разработке системы ученые использовали данные американской исследовательской инициативы Spark, содержащей информацию о 15 тысячах детей с диагнозом аутизм и таком же количестве детей без него. Команда сосредоточилась на 28 показателях и затем создала несколько моделей машинного обучения, которые искали закономерности в комбинациях этих признаков среди детей с аутизмом и без него.

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Исследователи заявили, что наиболее значимыми для прогнозов модели оказались такие показатели, как проблемы с приемом пищи, возраст, в котором ребенок впервые начинает составлять длинные предложения, возраст, в котором ребенок приучается пользоваться горшком, и возраст, в котором ребенок впервые улыбается.

Однако некоторые эксперты настоятельно рекомендовали проявлять осторожность, отметив, что 20% детей все же были ошибочно отнесены к аутистам. Эксперты также отметили, что постановка раннего диагноза может быть чревата проблемами.

В частности, Джинни Рассел из Эксетерского университета в Англии считает, что до двух лет детям «слишком рано начинать навешивать психиатрические ярлыки на основании нескольких признаков». По ее мнению, в младенчестве сложно определить, у кого из детей действительно есть заболевание, а кто сможет «догнать» сверстников, несмотря на замедленное развитие в первые годы.

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