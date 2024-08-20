Опоздавший на рейс пассажир залез в багажный отсек не того самолета

В московском аэропорту Домодедово пассажир авиакомпании S7 незаметно пробрался в грузовой отсек самолета Airbus A321, так как опоздал на свой рейс, рассказал телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на свои источники.

41-летний мужчина, по словам источников, собирался лететь в Новокузнецк рейсом S7 2625. Он увидел на стоянке аэропорта лайнер Airbus этой авиакомпании и сумел незаметно попасть в грузовой отсек, чтобы «улететь вместе с чемоданами». Однако опоздавший пассажир ошибся бортом, рассказали собеседники телеграм-канала. Этот самолет готовился к рейсу в город Норильск. Тогда как самолет в Новокузнецк уже более часа находился в воздухе, пишет «Авиаторщина».

Мужчину звали Андрей К., утверждает телеграм-канал. Безбилетного пассажира заметили в отсеке и задержали сотрудники наземных служб аэропорта, а затем передали силовикам, рассказали собеседники «Авиаторщины». Затем, по словам источников, кинологи и специалисты по авиабезопасности начали осматривать лайнер — и только потом, с часовой задержкой, рейс в Норильск смог вылететь.

В прошлом году после подобного инцидента в Домодедово другой рейс S7 пришлось задержать на два часа, сообщал РБК. Пассажир забежал по транспортной ленте в багажный отсек готовящегося к полету борта S7 1215 «Москва — Калининград», рассказали представители авиакомпании. Тогда мужчину задержали сотрудники аэропорта и, по словам собеседника издания, «отправили на психиатрическую экспертизу».

Мужчина, как сообщал телеграм-канал «112», собирался улететь в Калининград рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии», успешно прошел предполетный досмотр, но затем вышел на поле и попытался проникнуть в грузоотсек самолета S7.

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