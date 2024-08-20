Сексуально неудовлетворенный дельфин третий год терроризирует пловцов в Японии

Сексуально неудовлетворенный дельфин три года терроризирует посетителей пляжа в центральной Японии. Он нападает на пловцов и пытается заняться с ними сексом. Об этом пишет The New York Times.

Инциденты с нападением дельфинов на людей происходили в заливе Вакаса, который находится в более чем 300 километрах от столицы Токио. Впервые в этом районе млекопитающее атаковало человека в 2022 году. С тех пор как минимум 47 человек пострадали от действий агрессивных дельфинов. Многие отделались незначительными укусами, но несколько человек были госпитализированы с переломами.

Директор аквариума префектуры Фукуи Реити Мацубара предположил, что нападения совершал один и тот же дельфин — самец индо-тихоокеанской афалины. Такой вывод он сделал по фотографиям и видеозаписям с моментами нападения в 2022-2023 годах. Вполне вероятно, что тот же самый дельфин атаковал людей и в этом году.

На кадрах видно, как дельфин пытался навалиться на людей и прижимал к ним свои гениталии. По всей видимости, самец имитировал брачное поведение. Исследовательница морской жизни в Университете Джеймса Кука (Австралия) Путу Мустика добавила, что дельфины способны непреднамеренно причинить вред человеку во время попытки спаривания из-за своей огромной силы.

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Мустика также допустила, что нападение дельфина на людей являлось «сексуальным актом». Такое поведение показывает, что дельфин был одиноким и возбужденным. Кроме того, дельфин по своей природе может агрессивно реагировать, если люди пытаются к нему прикоснуться. «Дельфины во время спаривания могут быть очень дикими», — объяснила исследовательница.

Власти Фукуи пытаются обезопасить посетителей пляжа от взаимодействия с озабоченным дельфином. Они разместили десятки подводных акустических устройств, которые призваны отпугивать дельфинов с помощью высокочастотного шума. Отдыхающим советуют купаться в определенные часы. В целом пловцам посоветовали не приближаться к дельфинам и никак с ними не контактировать.

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