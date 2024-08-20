Российский Красный Крест получил 1500 сообщений о пропавших в Курской области людях

С 11 по 19 августа в Российский Красный крест (РКК) поступило больше 1500 заявок на розыск людей в Курской области, часть территории которой контролирует украинская армия. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу организации. Там уточнили, что уже удалось найти 100 пропавших.

В свою очередь, представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили изданию, что с начала августа получили 779 заявок на поиск пропавших в Курской области. При этом 111 из них закрыты со статусом «Найден. Жив».

Поисковики отмечают, что количество заявок не отражает реального количества пропавших людей, так как в одной заявке может сообщаться о пропаже нескольких человек, или в связи с пропажей одного человека может поступить несколько заявок.

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Как пишут «Ведомости», 15 августа по требованию Генпрокуратуры была заблокирована группа «Суджа — Поиск людей» в соцсети VK. Там публиковались объявления о розыске пропавших жителей Суджанского района Курской области.

Также 15 августа представители «ЛизаАлерт» сообщили, что больше не будут публиковать ориентировки на пропавших жителей Курской области. Такое решение там объяснили действиями неких мошенников, которые используют данные пропавших в преступных целях.

Оперштаб региона ранее рекомендовал не публиковать данные о пропавших в Курской области людях, объясняя это тем, что ВСУ якобы собирают эти сведения «для шантажа и распространения дезинформации».

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