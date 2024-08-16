«ЛизаАлерт» перестала публиковать ориентировки пропавших в Курской области

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» больше не будет публиковать данные людей, которые пропали в Курской области. Об этом председатель отряда Григорий Сергеев сообщил в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале организации.

«Сейчас мы приняли для нас тяжелое, но важное решение — мы убираем ориентировки. Вы их не увидите. Имеются в виду ориентировки по Курской области», — сказал Сергеев.

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что информацией из ориентировок могут воспользоваться мошенники, которые звонят родным пропавших и сообщают, что пропавший человек в плену, или «придумывать еще какие-то схемы».

«Чтобы этого не было, и не увеличивать количество пострадавших, а это главный постулат, которым мы пользуемся, мы приняли такое решение», — добавил Сергеев.

Он отметил, что, убрав ориентировки из пабликов, поисковики усложняют себе работу. «Ориентировка в публичном пространстве приводит свидетелей, а свидетели дают нам заканчивать поиски», — пояснил глава «ЛизыАлерт».

Сергеев также сообщил, что только за 13 августа отряд получил около тысячи заявок о пропавших в Курской области. При этом ранее пресс-служба отряда сообщала, что с 7 августа было получено 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию.

С тех пор членам отряда удалось найти живыми 38 человек. При этом в «ЛизеАлерт» отметили, что количество заявок не отражает реального числа пропавших людей, так как в одной заявке может говориться о пропаже сразу нескольких человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.