Изучение мутаций может помочь в создании лекарства от старения

Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), а также другие российские ученые создали программу для расчета частоты мутаций в ДНК разных организмов, результаты их работы опубликованы в журнале Nucleic Acids Research. Авторы разработки рассказали РИА «Новости», что полученные благодаря этой программе знания могут помочь в создании лекарства от старения.

Специалисты, изучающие мутагенез (один из процессов возникновения наследственных изменений организма) проводят эксперименты по накоплению мутаций. Это позволяет получить данные об изменениях во всем геноме или его части, объяснили в БФУ.

Такие эксперименты обычно стоят миллионы рублей и длятся больше года. В то же время исследователи БФУ, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН разработали программу, которая позволяет реконструировать мутационные спектры (комплексы определенных типов мутаций) благодаря филогенетическому анализу, то есть поиску родственных организмов.

«Чтобы изучать факторы, особенности и следствия мутагенеза и связанной с этим эволюцией различных организмов, мы решили разработать инструмент, который способен оценивать правила мутагенеза на основе популяционной или видовой изменчивости известных последовательностей из существующих баз данных и генетических банков», — объяснил агентству один из авторов программы, инженер Центра геномных исследований БФУ Богдан Ефименко.

По его словам, этот инструмент в будущем позволит изучать реакцию организмов на среду обитания. Так, загрузив в программу последовательности генов рыбы из региона с высокой антропогенной нагрузкой и рыбы того же вида из озера в горах, можно узнать, как отличаются мутационные спектры, а также темп мутирования и установить причину различий.

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Ефименко добавил, что информация о скорости мутагенеза позволяет оценивать генетическое разнообразие популяций и вероятности возникновения генетических заболеваний, а также изучать механизмы старения и методы борьбы с ним.

«Со временем люди обнаружат, какие мутагенные факторы оказывают влияние на митохондриальную ДНК, и что делать, чтобы снизить это влияние и сократить количество соматических мутаций, которые негативно сказываются на наших клетках и приводят к старению организма», — заявил ученый.

Кроме того, по словам Ефименко, в будущем новый инструмент, вероятно, также поможет в производстве вакцин.

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