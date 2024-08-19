Ставки по кредитам наличными достигли максимума за пять лет

Средневзвешенная ставка по кредитам наличными, которые выдают российские банки, в июле достигла 25,29%, что является максимумом с января 2019 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Там также сообщили, что полная стоимость кредита (ПСК) в июле составила 27,1%. Последний раз ПСК в России поднималась выше этого значения в апреле 2022 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», ПСК растет с мая этого года. По словам руководителя экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инны Солдатенковой, это связано с адаптацией кредитных организаций к политике российского Центробанка. «Рост средневзвешенных ставки и ПСК по кредитам наличными можно связать с изменением в июле банками своих ожиданий относительно длительности цикла "рестрикционной" денежно-кредитной политики и, соответственно, перестройкой своих тарифов», — пояснила она.

«Немаловажное влияние при этом оказали и вступившие с 1 июля в действие новые макронадбавки и макролимиты, которые также потребовали от банков повышения стоимости кредитования из-за роста резервирования», — добавила Солдатенкова.

В свою очередь, представители компании Frank RG сообщили изданию, что в июле объем выдачи российскими банками кредитов сократился. Так, физлицам выдали 3,33 миллиона кредитов наличными на общую сумму 620 миллиардов рублей. В денежном выражении это на 3% ниже, чем в июне, и на 7%, чем годом ранее. В количественном выражении снижение составило 0,2% по сравнению с июнем и 4,7%, если сравнивать с июлем 2023 года.

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