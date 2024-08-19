«Яндекс» создал нейросеть для выявления грыжи спинного мозга у плода при беременности

«Яндекс» создал нейросеть, которая способна выявить заболевание центральной нервной системы spina bifida у плода на ранних этапах беременности. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

По данным издания, проект был инициирован фондом «Спина бифида». На сайте организации в июне этого года появилось сообщение о том, что фонд выиграл президентский грант на создание нейросети для выявления пороков развития нервной трубки плода.

«ИИ имеет большой потенциал для повышения точности и эффективности диагностики врожденных пороков развития во время беременности», — сказано в пресс-релизе фонда.

Как пишет Forbes, врач должен загрузить снимки УЗИ в систему, которая затем проанализирует результаты исследований. Нейросеть, как утверждают в «Яндексе», может определить, с какой вероятностью у плода может развиться spina bifida.

«Если есть вероятность наличия патологии, врач сможет оперативно направить пациентку на дополнительное обследование в крупные перинатальные центры России, чтобы назначить дальнейшее лечение», — рассказали изданию в пресс-службе компании.

«Яндекс» утверждает, что пользоваться нейросетью могут все врачи бесплатно. Для ее обучения создатели использовали шесть тысяч анонимных снимков УЗИ, предоставленных специалистами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова.

«Мы думаем, что новый сервис будет особенно полезен врачам из региональных клиник. В ситуации, когда каждый день на счету, искусственный интеллект поможет как можно раньше обратить внимание на проблему и начать ее решать», — утверждает старший научный сотрудник отделения ультразвуковой и функциональной диагностики «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Лилияна Чугунова.

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что нейросеть еще будут «дообучать». В компании также заявили, что код нейросети выложен в открытый доступ.

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