Меньше трети россиян имеют позволяющие прожить три месяца накопления

Финансовую подушку безопасности, которая позволяет прожить три и более месяцев, имеют лишь 27% россиян. Об этом говорят результаты совместного исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», пишет РБК.

Так, 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев. Еще 12% респондентов утверждают, что их финансовая подушка безопасности позволит прожить полгода и больше.

Как отмечают авторы исследования, россияне с серьезной финансовой подушкой чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), людей с высшим образованием (37%), граждан, занимающих руководящие должности (54%) или являющихся квалифицированными специалистами (37%), а также тех, кто считает уровень своего заработка «хорошим» или «отличным» (42%).

При этом 27% респондентов сказали, что их накоплений хватит на один-два месяца привычной жизни, 21% — на один месяц, а 17% признались, что без заработка смогут прожить менее одной недели.

В то же время опрос показал относительно высокий уровень финансовой грамотности россиян. Так, 63% опрошенных заявили, что ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82% утверждают, что своевременно оплачивают счета, 81% сказали, что ответственно планируют покупки, а 75% — контролируют личные финансы.

Как отмечает РБК, в 2022 году в ходе аналогичного опроса о наличии у них серьезной финансовой подушки безопасности заявляли 32% россиян. В то время по сравнению с результатами исследования 2020 года, на пять процентных пунктов сократилось количество россиян, у которых совсем нет накоплений.

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