Компания из Флориды поставляла в Россию санкционные запчасти для самолетов

С начала 2024 года фирма Miami Technics, которая зарегистрирована во Флориде, поставила в Россию две партии подшипников Timken для пассажирских самолетов DHС-8-400. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные российской таможни.

Как пишет издание, руководителем компании числится Альберт Погосян. The Insider утверждает, что, согласно данным публичного реестра документов округа Palm Beach штата Флорида, он родился в Армении в 1986 году, когда страна входила в состав Советского Союза.

Издание отмечает, что в общей сложности Miami Technics поставила в Россию в 2024 году запчасти на сумму 400 тысяч долларов. Почти три четверти этой суммы приходится на детали, находящиеся под экспортным контролем. При этом в документах в качестве «торгующей стороны» указана Армения.

Помимо подшипников, компания отправила запрещенные к поставкам в Россию катушки зажигания производства американской Champion Aerospace, клапаны для тормозной системы американской компании Aircraft Braking Systems Corporation, детали для авиационной системы пожарной сигнализации американской фирмы Kidde Aerospace и обратный клапан от британской компании Hayward & Green Aviation.

Годом ранее Miami Technics заработала более трех миллионов долларов на экспорте запчастей в Россию, причем половина из поставленных деталей находились под эмбарго.

Журналист издания смог дозвониться в компанию. Там на звонок ответил сотрудник «с легким восточноевропейским акцентом». Он потребовал пояснить, кто и зачем хочет поговорить с главой фирмы, однако, узнав, что речь пойдет о поставках запчастей в Россию, мужчина заявил, что журналист ошибся номером.

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