Российским отелям разрешат невозвратные тарифы

В России появятся легальные невозвратные тарифы в отелях и гостиницах. Минэкономразвития опубликовало проект постановления правительства, в соответствии с которым отельеры получат право не возвращать оплату отменившим бронирование или не заселившимся клиентам.

Вернуть деньги полной суммой получится только если клиент оплатил номер по специальному возвратному тарифу, сказано в проекте новых Правил предоставления гостиничных услуг. В условия невозвратного тарифа чиновники предлагают записать возможность возврата части денег — на усмотрение владельца гостиничного бизнеса. Минэкономразвития оговорило, что отельеры обязаны дать бронирующим номер людям возможность сделать выбор тарифа.

«Потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении или выбрать возвратное бронирование ‎и обезопасить себя в случае отмены поездки», — объяснили авторы постановления в пояснительной записке.

Читать еще Я посмотрела один и тот же фильм в кино 67 раз Ради этого я поменяла свою жизнь на два месяца и потратила десятки тысяч рублей. Мне понравилось и я сделаю это снова

Согласно документу, выбравший невозвратный тариф клиент сможет вернуть деньги в случае собственной болезни или болезни включенного в бронирование близкого человека, — а также если заболел требующий ухода родственник. Все это придется подтверждать медицинскими справками. Причиной вернуть деньги также будут смерть близкого, контракт с Минобороны или призыв по мобилизации, а также «введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ».

В феврале Минэкономразвития подготовило законопроект о невозвратных тарифах для отелей. С июля проект находится на рассмотрении Минюста. Согласно этому документу, разделение гостиничных тарифов должно появиться в России 1 марта 2025 года.

Союз потребителей России выступал против нововведения. Председатель Союза Петр Щелищ говорил «Ведомостям», что многие отели и гостиницы сделают тарифы невозвратными, а за право пользоваться возвратными назначат гораздо более высокую цену. Именно это, по словам Щелища, произошло с авиабилетами после того, как «вопреки закону "О защите прав потребителей" авиаперевозчикам было разрешено продавать невозвратные билеты».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.