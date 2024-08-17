Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Массовая драка произошла на внеочередном заседании парламента Турции между сторонниками президента Реджепа Эрдогана и депутатами-оппозиционерами. Хаос длился полчаса, в потасовке участвовали десятки человек, двое парламентариев получили ранения, сообщила The Guardian.

Заседание было созвано по требованию оппозиционной Рабочей партии Турции. Оппоненты действующей власти поставили на обсуждение вопрос о возвращении мандата 48-летнему правозащитнику Джану Аталаю. Депутат избрался в однопалатный турецкий Меджлис из тюрьмы, где отбывает срок за участие в протестах.

До рукоприкладства дошло, судя по видеозаписи трансляции заседания, когда депутат от Рабочей партии Ахмет Ышик осудил действия правительства. «Вы называете Аталая террористом? Самые большие террористы — те, кто сидит на этих скамьях!» — сказал Ышик, указав на места партии большинства. В ответ депутат правящей Партии справедливости и развития Алпай Озалан подошел к трибуне, схватил за плечи и сильно толкнул выступавшего. Тот упал назад, ударившись о ступени.

Затем лежащего несколько раз ударили коллеги Озалана, рассказала The Guardian, сославшись на присутствовавшего в Меджлисе корреспондента Agence France-Presse. К трибуне подоспели несколько депутатов от оппозиции, в том числе женщины, и завязалась массовая драка. На попавших в интернет кадрах видно, как после потасовки сотрудники аппарата Меджлиса вытирали пол парламента от пятен крови.

Депутат Народно-республиканской партии и депутат партии «Народное равенство и демократия» получили травмы головы, рассказали журналисты. Глава Рабочей партии Озгюр Озель в беседе с The Guardian осудил насилие. «Мне стыдно, что я стал свидетелем этой сцены», — сказал парламентарий. Спикер Нуман Куртулмуш заявил, что два депутата, ставшие виновниками драки, будут подвергнуты наказанию.

Аталай в 2022 году получил 18 лет тюрьмы за участие в антиправительственных выступлениях 2013 года. В мае 2023 года правозащитник был избран в парламент от Рабочей партии. В октябре 2023 года Конституционный суд Турции постановил освободить депутата, но Высший апелляционный суд назвал это решение «нарушающим законодательство». В декабре Конституционный суд снова потребовал освобождения оппозиционера, так как «было нарушено конституционное право быть избранным и заниматься политической деятельностью». 30 январе Меджлис большинством голосов лишил Аталая депутатского статуса, сославшись на вердикт апелляционного суда. 1 августа Конституционный суд постановил признать лишение правозащитника мандата недействительным.

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