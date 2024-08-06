Минобороны сообщило о боях в Курской области

Минобороны России утверждает, что 6 августа в восемь утра около 300 военнослужащих украинской армии атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В сообщении сказано, что в боях участвуют военные из 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

«Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области», — говорится в заявлении Минобороны.

Ведомство утверждает, что российская армия нанесла удары по украинским военнослужащим и технике в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины Сумской области. Минобороны также заявило, что российские военные якобы уничтожили 16 единиц техники ВСУ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за день из-за обстрелов погибли три человека: жительница города Суджа и два водителя, находившиеся в селе Комаровка Кореневского района и недалеко от села Нехаевка Рыльского района.

Также Смирнов сообщил о семи пострадавших, среди которых трое детей. Позже он сообщил еще о пяти раненых. ТАСС пишет о 18 пострадавших.

О том, что ВСУ проникли в Курскую область, утром 6 августа стали писать провоенные телеграм-каналы. В частности, телеграм-канал «Два майора» сообщил, что украинские военные смогли перейти российскую границу и продвинуться на несколько сотен метров. Позже канал выложил сообщение, в котором говорилось об удачной переброске нескольких единиц украинской бронетехники на территорию России.

О боях в Курской области сообщили также «Архангел спецназа» и Mash. По их данным, в боях участвовали представители 22-й механизированной бригады ВСУ, бойцы Русского добровольческого корпуса и теробороны.

Украина пока не давала официальных комментариев относительно боев в Курской области.

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