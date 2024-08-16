«Ушедшая» из-за войны в Украине американская компания помогает России зарабатывать миллиарды долларов на нефти

Крупнейшая в мире американская нефтесервисная компания с французскими корнями SLB (ранее известная под названием Schlumberger) продолжает помогать России добывать нефть, несмотря на свои обещания закрыть бизнес в стране после начала войны в Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В основном компании, подобные SLB, делают «черновую работу» в нефтегазовой отрасли: строят дороги, прокладывают трубы, бурят скважины и помогают качать сырую нефть. SLB также поставляет сложные технологии, которые используются для разведки и разработки новых месторождений. В России SLB работала с «Газпромом», «Роснефтью» и «Лукойлом». SLB наряду с американскими Baker Hughes и Halliburton — крупнейшие в мире компании, предоставляющие нефтесервисные услуги.

В 2023 году агентство Reuters писало, что SLB расширило свой бизнес в России, перехватив контракты на услуги у ушедших из страны конкурентов Baker Hughes и Halliburton. Обе компании продали свои российские предприятия еще в 2022 году. Еще один европейский конкурент SLB, швейцарская ABB, объявила о своем уходе из России в середине 2022 года.

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В июле 2023 года SLB публично объявила о прекращении «поставки продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий». Спустя месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину компания приняла решение прекратить инвестировать в российские проекты. Документы российской таможни показывают, что импорт продукции SLB в Россию действительно прекратился к началу сентября.



Однако, пишет FT, документы также показывают, что SLB продолжает импортировать в Россию материалы из других стран. Компания поставила России оборудование на сумму в 17,5 миллиона долларов с августа по декабрь 2023 года. Это последняя дата, которая была указана в документах. Более 2 миллионов долларов из этой суммы приходится на оборудование, которое произведено SLB или ее дочерними компаниями.

В основном товары SLB поступают в Россию из Китая: через этот маршрут поступили товары на 13 миллионов долларов. Самой дорогой деталью, которая пришла из Китая, оказалась тяжелая немагнитная бурильная труба стоимостью 1,3 миллиона долларов. Также в этой схеме участвовала Индия, которая передала товаров на 3 миллиона долларов. В основном в Россию импортируют электрические кабели и химикаты. Нефтяная фирма «Лукойл» купила у SLB буровой инструмент и гидравлические пакеры в 2022-2023 годах.

Компания SLB отказалась комментировать свои связи с Россией. Близкий к компании источник FT пояснил, что SLB ведет бизнес следующим образом: импорт происходит не с «предприятий SLB», а значит, «соответствует публичным заявлениям SLB и международным санкционным нормам».

FT выяснила, что российский бизнес SLB в декабре 2023 года заключил контракт с Всероссийским научно-исследовательским геологическим нефтяным институтом (ВНИГНИ). FT также нашла более тысячи вакансий, размещенных компанией в этом же месяце. В России ищут водителей, химиков и геологов. Более того, российские дочерние компании SLB зарегистрировали два новых товарных знака в июле.

Украина считает, что деятельность SLB в России помогает Кремлю получать миллиарды долларов нефтяных доходов для поддержки войны. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло SLB в перечень международных спонсоров войны. НАПК подсчитало, что вклад компании в российскую экономику в 2023 году составил более 4,5 миллиарда долларов в виде налогов. При этом Госдепартамент США не считает, что SLB нарушает санкции против России.

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