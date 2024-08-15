СМИ: США готовится вооружить Украину по-настоящему дальнобойными ракетами

Украина может получить американские крылатые ракеты JASSM, в три раза превышающие по радиусу действия самые дальнобойные из стоящих на вооружении ВСУ. В администрации президента США Джо Байдена допустили реальность начала поставок и подтвердили обсуждение вопроса с Пентагоном, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

JASSM является ракетой воздушного базирования, которой можно оснастить переданные Украине американские истребители F-16, уточнили источники, близкие Белому дому. По их словам, Пентагон «уже работает с Украиной по техническим вопросам», в том числе по ограничениям с передачей «чувствительных технологий». JASSM осталась последней ракетой в «длинной цепочке современных вооружений, которые когда-то считались запрещенными к передаче Украине», отметил собеседник Politico. Однако запрет бить любыми ракетами по признанной международными договорами территории России сохраняется, добавил источник.

Передачу JASSM Украине поддержало большое число конгрессменов, пишет Politico. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун еще в апреле на вопрос о возможной передаче JASSM не стал однозначно исключать такую возможность.

Украина получила первые десять F-16 31 июля. США собирались оснащать эти самолеты в том числе ракетами класса «воздух — земля» AGM-88 HARM дальностью около 100 км. Сейчас на вооружении ВСУ стоят американские и европейские ракеты ATACMS (дальность около 300 км) и Storm Shadow/Scalp (около 250 км). Дальность JASSM, заявленная производителем, компанией Lockheed Martin, — более 926 км в модификации ER. Это расстояние, на которое до сих пор летали только украинские беспилотники.

AGM-158 JASSM (Joint Air to Surface Standoff Missile, «совместимая противоракета класса воздух-поверхность») принята на вооружении американской армией 20 лет назад, и США не часто использовали ее в ходе боевых действий, отмечает Politico. До сих пор ракету получили лишь три союзника США: Польши, Австралии и Финляндия. Еще две страны, по данным газеты, закупили какое-то количество JASSM — Япония и Нидерланды. В 2024 году бюджет ВВС США увеличили ради закупки ракет. Одна JASSM стоит около 850 тысяч долларов.

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