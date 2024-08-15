В «Сбере» назвали чаще всего используемые мошенниками слова и фразы

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов назвал самые частые слова и фразы, которые используют телефонные мошенники, пытающиеся похитить средства с банковских счетов граждан. Как передает РБК, он сделал это, выступая на мероприятии по случаю десятилетия отеля «Мрия» в Крыму.

По словам Кузнецова, чаще всего телефонные мошенники используют в разговоре слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и «безопасный счет», а также фразу «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — посоветовал Кузнецов.

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Он отметил, что наиболее популярными среди мошенников способами обмана граждан являются звонки по телефону и в мессенджерах, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка. Как правило, завоевав доверие жертвы, они утверждают, что ее средства пытаются украсть и просят перевести их «на безопасный счет».

Кроме того, мошенники часто представляются представителями операторов сотовой связи и предлагают продлить действующий договор. В других случаях преступники звонят в мессенджерах с аккаунтов с аватарками в виде логотипа «Госуслуг» и просят оплатить несуществующий долг. Также популярны среди мошенников звонки «из социального фонда» под предлогом перерасчета пенсии, или поликлиники «для подтверждения даты прохождения диспансеризации».

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13 августа стало известно, что жертвой телефонных мошенников стала известная российская певица Лариса Долина. Как сообщалось, она передала преступникам 110 миллионов рублей, а также деньги от продажи квартиры в Москве. Кроме того, злоумышленники получили доступ к ее аккаунтам в соцсетях и опубликовали от ее имени посты с осуждением «кровавого путинского режима» и войны в Украине. Сама певица высказывалась в поддержку развязанной Путиным войны.

В 2023 году крупные российские банки оценили динамику попыток мошенников похитить средства их клиентов. Так, в ВТБ и «Газпромбанке» заявили о снижении подобной активности. В то же время Т-банк заявил о росте количества попыток мошеннического завладения деньгами своих клиентов на 17%.

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