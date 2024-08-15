В «Сбере» назвали чаще всего используемые мошенниками слова и фразы

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов назвал самые частые слова и фразы, которые используют телефонные мошенники, пытающиеся похитить средства с банковских счетов граждан. Как передает РБК, он сделал это, выступая на мероприятии по случаю десятилетия отеля «Мрия» в Крыму.
По словам Кузнецова, чаще всего телефонные мошенники используют в разговоре слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и «безопасный счет», а также фразу «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».
«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — посоветовал Кузнецов.
Он отметил, что наиболее популярными среди мошенников способами обмана граждан являются звонки по телефону и в мессенджерах, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка. Как правило, завоевав доверие жертвы, они утверждают, что ее средства пытаются украсть и просят перевести их «на безопасный счет».
Кроме того, мошенники часто представляются представителями операторов сотовой связи и предлагают продлить действующий договор. В других случаях преступники звонят в мессенджерах с аккаунтов с аватарками в виде логотипа «Госуслуг» и просят оплатить несуществующий долг. Также популярны среди мошенников звонки «из социального фонда» под предлогом перерасчета пенсии, или поликлиники «для подтверждения даты прохождения диспансеризации».
13 августа стало известно, что жертвой телефонных мошенников стала известная российская певица Лариса Долина. Как сообщалось, она передала преступникам 110 миллионов рублей, а также деньги от продажи квартиры в Москве. Кроме того, злоумышленники получили доступ к ее аккаунтам в соцсетях и опубликовали от ее имени посты с осуждением «кровавого путинского режима» и войны в Украине. Сама певица высказывалась в поддержку развязанной Путиным войны.
В 2023 году крупные российские банки оценили динамику попыток мошенников похитить средства их клиентов. Так, в ВТБ и «Газпромбанке» заявили о снижении подобной активности. В то же время Т-банк заявил о росте количества попыток мошеннического завладения деньгами своих клиентов на 17%.
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