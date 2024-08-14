В некоторых регионах школьные брюки подорожали в 1,5 раза 

Цены на брюки для школьников в семи российских регионах выросли на 50%. Другие предметы одежды из «набора первоклассника» в стране подорожали до 10%, подсчитал телеканал RTVI, основываясь на июльских данных Росстата.

Так, заметнее всего цены выросли на брюки из полушерстяных тканей: в Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Курганской, Тверской областях, а также в Хабаровском крае и ХМАО — сразу на 50-60%, а в среднем по России — на 16,6%. Другие предметы одежды для школы в России в зависимости от региона подорожали на 4-10%.

Чтобы собрать ребенка в школу, россиянам придется потратить около 25,5 тысячи на мальчиков и более 30 тысяч на девочек. Всего же с прошлого года наборы школьной формы подорожали на 9 и 6,8% соответственно.

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности подорожание школьной формы объяснили ростом цен на сырье, а также тарифов на электроэнергию и грузоперевозки. Кроме того, там пояснили, что предприятиям необходимо поднимать зарплаты работникам.

«Юбки для девочек из тех же материалов могли меньше вырасти в цене в из-за того, что пошив юбок проще с технологической точки зрения, а ткани на изделие нужно меньше», — пишет канал.

Еще одна из причин роста цен на школьную форму — резкое сокращение объема субсидий производителям тканей для школьной формы, который снизился с 400 до 100 миллионов рублей. Теперь производители, как заявили в союзе, не могут продавать швейным фабрикам по сниженной цене столько же товара, сколько продавали раньше.

Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что для избавления от некачественной школьной формы необходимо повысить таможенные пошлины для таких товаров из недружественных стран.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.