Против избившего «самого доброго кондуктора» Петербурга мужчины возбудили уголовное дело

В отношении соседа петербургского кондуктора Виктора Лукьянова возбудили уголовное дело по статье об истязании (117 УК). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по городу.

Также об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на самого Лукьянова. Как утверждает издание, 14 августа кондуктор отправился к следователю, откуда прислал журналистам видео.

«Большое спасибо следователю следственного отдела по Калининскому району Борисову Никите Витальевичу. Он меня внимательно выслушал, все записал, все объяснил. Сейчас этого негодяя накажут. Я думаю, теперь он на меня не будет кидаться. Сейчас я вот сижу, дышу перед вами, буквально все болит», — рассказал Лукьянов.

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Согласно статье об истязании, 59-летнему соседу кондуктора может грозить до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

О том, что Виктора Лукьянова избили, стало известно 12 августа. В сети появились фотографии мужчины с синяками. По словам кондуктора, у его соседа неоднократно возникали претензии из-за того, что Лукьянов собирал алюминиевые банки и сдавал их на металлолом в качестве дополнительного заработка к пенсии в почти восемь тысяч рублей. Вырученные деньги он тратил на корм своим домашним питомцам.

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Лукьянов утверждает, что сосед напал на него при выходе из лифта 9 августа, а до этого попытался избить днем ранее. Тогда кондуктор успел распылить перцовый баллончик и убежать. Ранее сосед избил мужчину в апреле этого года. Лукьянову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Виктор Лукьянов известен в Петербурге почти 10 лет из-за своей доброты в отношении безбилетников в общественном транспорте. Кондуктор раздавал конфеты «зайцам» и украшал транспорт к праздникам.

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