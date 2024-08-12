«Самого доброго» кондуктора Петербурга избили из-за сбора банок на металлолом

Пенсионера из Петербурга Виктора Лукьянова, которого в городе называют самым добрым кондуктором, избил его сосед из-за того, что он собирал алюминиевые банки и сдавал их на металлолом. Об этом рассказала «Фонтанка».

«Эти соседи — мужчина с женой — живут со мной на этаже. Они придумали, что я таскаю мусор и грязь к себе, из-за чего в тамбуре якобы стоит запах. А банки я собираю давно, уже 24 года. Мне 63 [года], пенсия — 7 986 рублей. Вырученные с банок деньги сейчас идут на корм моим [питомцам] — чихуашке [Чихуахуа] и ориентальному коту, их мне на день рождения подарили», — рассказал Лукьянов.

Мужчина утверждает, что сбор банок не оставляет следов ни в его квартире, ни в подъезде. Он складывает банки в пакеты, которые хранит у себя на балконе, пока не сдаст их. Однако его соседей не устраивает такой дополнительный заработок. По словам Лукьянова, 9 августа сосед избил бывшего кондуктора, когда тот вышел из лифта.

«Он мне дал по затылку сначала, а потом начал меня месить со страшной силой, я уже валялся. Он еще приговаривал: это тебе за баллончик. Накануне он мне отбил левую сторону, а теперь правую, я тогда глотал кровь из-за разбитой слизистой. И я в очередной раз пошел в полицию и в травму. Травматолог меня встретил как-то и говорит: вы же известный человек, это что такое, почему весь в побоях?» — рассказал мужчина.

Пенсионер утверждает, что в прошлый раз сосед напал на него днем ранее. Тогда Лукьянов успел распылить перцовый баллончик и убежать. До этого его избили 13 апреля этого года. Экс-кондуктору диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Виктор Лукьянов работал на восьмом маршруте троллейбуса. Его хорошо знают жители Петербурга и называют самым добрым кондуктором, поскольку он раздавал конфеты безбилетникам и украшал транспорт к праздникам.

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