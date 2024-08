На «Авито» начали искать желающих рыть окопы под Курском

Подрядчики начали искать желающих рыть окопы в Курской области на сервисе бесплатных объявлений «Авито». Би-би-си нашла около 30 вакансий, где прямо упомянута работа по возведению фортификационных сооружений.

Авторы объявлений пишут, что ищут подсобных, посменных и вахтовых разнорабочих, обратили внимание журналисты. Плата за день или смену, судя по объявлениям, колеблется от четырех с половиной до семи тысяч рублей. Иногда один и тот же текст дублируется для разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Петербургская компания «3 града монолит» готова платить работнику без опыта до семи тысяч рублей за двенадцатичасовую смену. Проезд, проживание и питание — за счет фирмы, сказано в объявлении. Рабочим предстоит рыть «вторую (резервную) линию» фортификационных объектов «(окопы, доты, пpoтивотaнковые сооружения)». «Мы не военные, мы строители!» — поясняют составители вакансии. Холдинг «Монолит», куда входит компания, называет себя одним из трех крупнейших производителей бетона на Северо-Западе России.

Краснодарская компания «Югстройтехника» готова нанять на рытье окопов «второй линии обороны» машиниста гусеничного экскаватора. За час работы подрядчик собирается платить машинисту 1000 рублей.

Неназванная компания из Крыма заверила, что «земляные работы (окопы)», куда приглашаются рабочие, находятся вне зоны боевых действий. «Опасности на работе отсутствуют!» — утверждает автор объявления. В тексте уточняется, что наниматель собирает группу из 50-100 разнорабочих.

Авторы некоторых объявлений указали условием обязательную двухнедельную отработку в тылу, сообщили журналисты Би-би-си. Речь о Москве, Петербурге и Уфе — а отправка в Курск произойдет «только по желанию кандидата».

Российские войска, как стало известно 14 августа, возводят окопы у Курска, в 75 километрах от границы с Украиной, а также еще в нескольких точках.

Russian forces are rapidly digging a network of trenches in Kursk Oblast, with only one catch:



The trenches are 45km behind the border.



Russian forces have been developing a trench network that, if fallen back to, would cede Ukraine a massive amount of territory. pic.twitter.com/dXje3n1qn8