Городские птицы переносят устойчивые к антибиотикам бактерии

Группа ученых во главе с Сэмюэлем Шеппардом из Оксфордского университета обнаружила, что птицы, живущие рядом с людьми, с большей вероятностью являются переносчиками бактерий, устойчивых к основным антибиотикам, чем те, которые живут в дикой природе. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи утверждают, что некоторые виды городских птиц являются резервуарами бактерий, обладающих устойчивостью к целому ряду лекарств.

«По сути, мы видим гены, обеспечивающие устойчивость к противомикробным препаратам, которые могут использоваться для лечения человеческих инфекций», — рассказал Шеппард.

Ученые считают, что дикие птицы могут передавать такие бактерии птицам в неволе, предназначенным для употребления в пищу людьми, например, тем, которые содержатся на птицефермах. Это происходит из-за того, что птицы способны преодолевать значительные расстояния.

Шеппард и его коллеги утверждают, что они проанализировали геномы бактерий, обнаруженных в 700 образцах птичьего помета 30 видов диких птиц в Канаде, Финляндии, Италии, Литве, Японии, Швеции, Великобритании и США.

Команда специально изучала наличие различных штаммов Campylobacter jejuni — типа бактерий, которые повсеместно встречаются у птиц как естественная часть их кишечного микробиома. Такие бактерии являются основной причиной гастроэнтерита у людей. Однако городские птицы являются носителями гораздо большего числа штаммов C.jejuni, чем те, которые живут вдали от людей.

Более того, штаммы, обнаруженные у птиц, обитающих в городах, содержали примерно в три раза больше генов, которые приводят к устойчивости к противомикробным препаратам.

Авторы предполагают, что такие бактерии могут попасть в организм птиц несколькими способами: например, чайки и вороны прячутся на мусорных свалках, а утки и гуси могут подхватить их в реках и озерах, загрязненных человеческими сточными водами.

The Guardian пишет, что поднятая учеными проблема вызывает серьезную обеспокоенность: по данным за 2019 год , около 4,95 миллионов смертей во всем мире были связаны с бактериальной устойчивостью к противомикробным препаратам, в том числе 1,27 миллионов ​​смертей были вызваны ей непосредственно.

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