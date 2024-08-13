Украинских военных предупредили о вторжении в Россию за день до его начала

Вооруженные силы Украины готовили план по вторжению в Курскую область России в строжайшей секретности. О подготовке операции не знали даже те солдаты, которые должны были в ней участвовать, пишет The New York Times (NYT).

Издание ссылается на слова полковника и замкомандира украинской бригады, который представился Артемом. Он рассказал, что операция готовилась в настолько секретной атмосфере, что даже старших офицеров предупредили о ней лишь за три дня до начала — их собрали на встречу на обочине дороги в лесу, где и объявили о планах нападения на российскую территорию.

Рядовые солдаты ВСУ и вовсе узнали о готовящейся операции за день до ее начала, уточняет Артем. Полковник объяснил это тем, что в целом о планах атаки должен был знать очень ограниченный круг лиц. Военную технику маскировали в листве дубовых и кленовых деревьев, а сами солдаты ночевали в заброшенных домах приграничных деревень.

Правда, потом информация все же распространилась по войску, но офицеры не стали ничего с этим делать, у солдат даже не стали отбирать телефоны. Руководство надеялось, что военные не будут выносить информацию за пределы бригады.

NYT пишет, что секретность операции имела первостепенное значение. Украина сделала выводы из своих ошибок: в прошлом году украинские политики и спикеры повсюду говорили о готовящемся контрнаступлении, которое в итоге не принесло заметных результатов. Исследовательский институт, связанный с Минобороны Украины, проанализировал опыт военных операций ХХ века и пришел к выводу, что политическое руководство должно скрывать планы от общественности до тех пор, пока военные не достигнут своих целей.

Секретность дорого обошлась украинцам, живущим на границе с Курской областью. Украина не могла сказать местным жителям готовиться к эвакуации заранее, так как это вызвало бы подозрения. В итоге около 20 тысяч жителей приграничных поселков пришлось в спешке эвакуировать уже после того, как Россия ответила бомбардировками на вторжение на свою территорию.

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. Российские власти признались, что за это время Украина установила контроль над 28 населенными пунктами в Курской области. На этих территориях живут две тысячи россиян. Украинский проект DeepState утверждает, что ВСУ контролируют 44 поселения. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинской армии находится около тысячи квадратных километров.

Украинские военные рассказывали, что в начала своего наступления на российский регион не встретили практически никакого сопротивления. Лишь позже российская авиация начала накрывать их бригады, однако пересечь границу не составило никакого труда. Один из военнослужащих по имени Денис признался, что главная цель ВСУ — захват российской территории.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.