Серотонин предложили переименовать из «гормона счастья» в «вещество не все так уж плохо»

Серотонин работает более сложно и не всегда вызывает только положительные эмоции, сделали вывод авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Девять представителей факультета психиатрии Оксфордского университета провели серию опытов, используя повышающий выброс серотонина в мозг человека препарат фенфлурамин. В России этот препарат запрещен.

Британские ученые собрали группу добровольцев из неназванного числа мужчин и женщин возрастом 18-30 лет. Из них в итоге отобрали 53 человека со средним возрастом 20 лет, более половины из них — женщины. Авторы эксперимента не взяли в проект беременных, кормящих грудью матерей и людей, употреблявших наркотики.

Участники заполнили анкеты, целью которых было, по словам ученых, выявить возможные побочные эффекты от применения препарата. Затем случайно отобранной группе в 26 человек ученые восемь дней раз в сутки давали фенфлурамин, а 27 — плацебо. После окончания эксперимента все 53 человека заполнили опросники, а также прошли серию тестов на оценку позитивных/негативных эмоциональных состояний, настроения, тревожности и когнитивных функций. Каждый участник получил в качестве компенсации 175 фунтов стерлингов, сообщили авторы статьи в Nature Communications.

Изучение полученной информации и результаты тестов, говорится в статье, показали: вызванное препаратом повышение уровня серотонина помогало фокус-группе «лучше контролировать поведение в негативных обстоятельствах». Те, кто действительно принимал фенфлурамин, легче переживали неудачи. Однако реакции этих людей на позитивные события ощутимо не менялись. В качестве события, которое можно было воспринимать за удачу или неудачу, выступала игра, в которой можно было проиграть или выиграть немного денег.

Исследование показало, что повышенный уровень серотонина благотворно влияет на различные типы памяти, сделал вывод руководитель эксперимента Майкл Колуэлл в посвященной эксперименту публикации на сайте Оксфорда. Результаты, по мнению ученого, продемонстрировали, что серотонин помогает человеку формировать поведение в негативной среде.

Способный выступать как антидепрессант, серотонин скорее просто помогает в обработке негативных сигналов, чем усиливает положительные реакции на окружающий мир, уточнила еще один автор эксперимента, профессор Кэтрин Хармер. «Серотонин часто называют в просторечии “веществом счастья“, но, возможно, пришло время подумать о нем как о препарате “не все так уж и плохо“».

Фенфлурамин применяют в Европе и США для предотвращения судорог у детей с тяжелой формой эпилепсии — синдромом Драве. В России препарат с 2006 года внесен в список наркотических и психотропных веществ. Оборот фенфлурамина запрещен.

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