Комик превратила свои месячные в стендап-шоу

Комик Белла Хамфрис для своего дебютного шоу в Эдинбургском фестивале Fringe сделала месячные темой выступления после того, как ей поставили диагноз «предменструальное дисфорическое расстройство» (ПМДР). Об этом рассказало Би-би-си.

ПМДР — тяжелая форма предменструального синдрома, для которой характерны перепады настроения, депрессия, тревожность, отеки и сильные боли. Би-би-си отмечает, что, согласно статистике по Великобритании, такой диагноз ставят 8% женщин.

Хамфрис ничего не знала о диагнозе и долгое время считала, что ее самочувствие перед менструациями — это норма. Затем она начала искать некоторые из своих симптомов в интернете, и в итоге частный врач поставил ей диагноз. После этого комик решила превратить свой опыт жизни с ПМДР в стендап-выступление.

По словам Хамфрис, возможность поделиться своим опытом на сцене «очень воодушевила ее», потому что она «умела находить смешное в действительно темные времена».

«Это очень личное. Это очень честно, местами немного грубо, но все равно очень смешно, я думаю. И мне это говорили многие другие люди», — рассказала комик.

Одна из шуток, в которой упоминались мысли о самоубийстве, попала в список лучших шуток газеты Times. Би-би-си приводит эту шутку: «Бывают моменты, когда я чувствую себя так плохо, что единственным выходом мне кажется сесть в машину и на скорости въехать в дерево. Но я никогда не пойду на это, потому что я феминистка и не хочу, чтобы такое наследие досталось женщинам-водителям».

Хамфрис утверждает, что хочет повысить осведомленность о своем заболевании с помощью юмора. Это, как она надеется, может привести к тому, что больше людей узнают о болезни раньше.

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