Путин сделал куратором операции в Курской области своего бывшего охранника

Владимир Путин назначил своего бывшего охранника, секретаря Госсовета Алексея Дюмина куратором контртеррористической операции в Курской области. О назначении Дюмина телеканалу RTVI сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов. Об этом принятом на совещании в Кремле решении рассказали и несколько провоенных блогеров, например «Рыбарь», WarGonzo, Александр Сладков, «Два майора».

Депутат Иванов в разговоре с RTVI сослался на свои источники, подтвердившие, что решение отдать уроженцу Курска Дюмину кураторство «проведения КТО» было озвучено на совещании. «Главная задача — разгромить вторгшиеся войска ВСУ», — добавил депутат.

Речь не идет о том, чтобы Дюмин непосредственно участвовал в оперативном управлении военными, уточнил телеграм-канал «ПолитСатирКа», сообщивший о назначении первым, вечером 12 августа. Сославшись на «своих инсайдеров», телеграм-канал сообщил, что задача Дюмина заключается в «координации всех ведомств», которые выбивают «противника из этого региона».

Рано утром 13 августа Сладков объявил, что Дюмина теперь можно считать «командующим Северным направлением СВО». Однако через несколько часов сам же опроверг свое предположение, объявив, что официального назначения Дюмина на подобную должность нет.

Автор WarGonzo Семен Пегов отметил, что не сомневается: Дюмин «подключен к решению ситуации в Курской области лично Верховным». Главным доводом пропагандист назвал способность бывшего охранника Путина быть «надежным исполнителем режима ручного управления». И напомнил об участии Дюмина в событиях времен аннексии Крыма.

Как писал «Коммерсантъ», десять лет назад Дюмин в звании генерал-майора возглавил Силы специальных операций. Именно под его руководством это подразделение в феврале 2014 года эвакуировало президента Украины Виктора Януковича в Россию. По данным газеты, Путин высоко оценил действия подчиненных Дюмина.

В качестве «куратора КТО» Дюмин будет готовить доклад Путину, который «станет решающим и предопределит дальнейшую судьбу ряда высокопоставленных начальников», пишет телеграм-канал «Рыбарь».

«Есть основания полагать, что вторжение врага в Курскую область повлечет за собой определенные перестановки и в Генштабе тоже, — написал без ссылок на источники Пегов. — Возможно, Дюмина уже вводят таким образом в обстановку».

Дюмин родился в Курской области. На должность секретаря Госсовета он перешел в мае 2024 года с поста губернатора Тульской области. С 1990-х работал в ФСО, с 2012 года был замначальника управления Службы безопасности президента. В 2015 году один месяц занимал кресло замминистра обороны и начальника штаба сухопутных войск, после чего получил от Путина назначение врио тульского губернатора.

В 2017 году эксперты фонда «Петербургская политика» поставили Дюмина на третье место в рейтинге потенциальных преемников Путина — после Дмитрия Медведева и Сергея Собянина. Среди причин указывалась личная близость и преданность бывшего охранника Путину, а также существующий в российском обществе социальный запрос на появление «свежего государственного деятеля», не входящего в устоявшийся круг первых лиц. В 2020 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский включил Дюмина в список преемников Путина.

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