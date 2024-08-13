Исследование: диета поможет замедлить изменение климата

Выбросы парниковых газов, связанные с поставками продовольствия по всему миру, могут сократиться на 17%, если человечество начнет есть больше пищи на основе растений. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета в Великобритании, их исследование опубликовано в журнале Nature.

Согласно данным исследования, 56,9% мирового населения потребляют слишком много пищи. Если бы они изменили свой рацион, то помогли бы сократить глобальные пищевые выбросы на 32,4%. В основном выбросы связаны с потреблением мяса и молочных продуктов.

Богатые страны потребляют больше продуктов питания с высоким уровнем выбросов парниковых газов, говорится в исследовании. В бедных же странах население выбирает более дешевые и более калорийные продукты с меньшей пищевой ценностью.

Чтобы перейти от мяса к растениям, нужно изменить структуру мирового производства продовольствия, считают ученые. Мировые поставки самых популярных продуктов должны резко сократиться. Например, поставки мяса следует сократить на 81%, а всех видов сахара — на 72%. В то же время нужно увеличить поставки бобовых и орехов на 438%, а овощей и фруктов — на 28%.

«Нам следует стремиться сократить чрезмерное потребление продуктов с интенсивными выбросами в богатых странах: например, сократить потребление говядины в Австралии и США. Особенно среди богатых групп потребителей, которые едят слишком много. Это поможет добиться значительных преимуществ для здоровья и климата», — объясняет Юли Шан, один из авторов исследования.

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Исследователи предлагают вводить стимулы для того, чтобы побудить людей перейти к более вегетарианскому рациону. Например, следует устанавливать цены на выбросы углерода, маркировать продукты по эко-стандартам и делать вегетарианские блюда более доступными. Однако, как пишет Nature, это вряд ли сработает в таких странах как Монголия, где население потребляет мясо и молоко из-за традиционного кочевого образа жизни. Кроме того, такой рацион может быть слишком дорогим для стран с бедным населением, которое попросту не может позволить себе вегетарианскую пищу из-за ее высокой стоимости.

В США попытались сделать практику мясоедения более гуманной с помощью выращенного в лаборатории мяса. Они стали второй страной в мире, где теперь разрешено продавать «лабораторное мясо». Компании, производящие такое мясо, уверены, что оно поможет сократить выбросы парниковых газов, приводящих к изменению климата.

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