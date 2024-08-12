Ученые разработали «святой Грааль» среди инсулинов 

Ученые из США, Австралии и Китая успешно разработали новый «умный» инсулин, который реагирует на изменение уровня сахара в крови пациента. Как пишет британская газета The Guardian, этот инсулин позволит диабетикам 1-го типа делать только одну инъекцию в неделю, тогда как сейчас пациентам, страдающим этим заболеванием, приходится делать до нескольких уколов ежедневно.

Как поясняет издание, инсулины, которые диабетики используют сейчас, стабилизируют уровень сахара в крови сразу после введения, но никак не реагируют на последующие изменения уровня сахара в крови пациента. Каждый раз, когда уровень сахара повышается диабетику нужно принять новую дозу инсулина.

Новая разработка представляет собой инсулин, который находится в организме пациента в состоянии покоя и начинает действовать, когда уровень сахара в крови пациента меняется. Таким образом он имитирует естественную реакцию организма на изменение уровня сахара в крови, реагируя мгновенно в режиме реального времени.

Эксперты, опрошенные The Guardian, утверждают, что использование нового «умного» инсулина приведет к революции в терапии десятков миллионов пациентов, страдающих диабетом 1-го типа, по всему миру.

«Глюкозочувствительные — так называемые умные — инсулины считаются святым Граалем инсулина, поскольку они могут приблизиться к излечению диабета 1-го типа настолько близко, насколько это вообще возможно с помощью лекарственной терапии», — сказал заместитель председателя научно-консультативной группы по новым инсулинам программы Type 1 Diabetes Grand Challenge доктор Тим Хайзе.

По его словам, сейчас пациентам с диабетом 1-го типа приходится постоянно искать баланс, чтобы не допустить гипогликемии (слишком низкого содержания сахара в крови) и гипергликемии (слишком высокого содержания сахара в крови).

Эти постоянные колебания уровня сахара в крови приводят к ухудшению как физического, так и психологического здоровья пациентов.

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