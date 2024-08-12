Л’Этуаль снял продукт «Мечта насильника» с продажи 

Интернет-магазин косметики Л’Этуаль снял с продажи набор для БДСМ-игр под названием «Мечта насильника», убедился «Холод».

На странице товара по-прежнему осталось его описание, но вместо кнопки «заказать» висит плашка «снят с продажи». Причины такого решения на странице не поясняются.

Бандаж «Мечта насильника» появился на сайте Л’Этуаль на выходных. «Набор для БДСМ-игр, который позволит вам окунуться в мир страсти и подчинения», — гласит его описание. Там также говорится, что бандаж сделан в России, а в набор входят наручники, цепи, наножники и прочные ленты-стропы, что «позволяет выбрать разные варианты связывания и создать неповторимую атмосферу».

Стоил такой набор четыре с половиной тысячи рублей. При этом ранее сообщалось, что самовывоз и покупка в офлайн-магазинах будут доступны только 14 августа, а с курьерской доставкой — с 13 августа.

БДСМ-набор «Мечта насильника» выпустила компания SEXYFIRE. Бренд предлагает секс-игрушки и БДСМ аксессуары, а также уникальные товары собственного производства. Ранее компания называлась SexyFucking.ru.

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