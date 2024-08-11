В «Л’Этуаль» появился продукт под названием «Мечта насильника»

На сайте компании «Л’Этуаль» появился артикул под названием «SEXYFIRE БДСМ Фиксация для кровати Мечта Насильника (черные оковы)».

В описании товара сказано, что это набор для БДСМ-игр. «Изготовленный из натуральной кожи, этот бандаж обеспечивает надежную фиксацию и ощущение настоящего властвования», — отмечается на сайте «Л’Этуаль».

В комплект входят наручники, цепи, наножники и ленты-стропы. При этом в описании говорится, что можно заказать набор без наручников и использовать собственные. Набор, как утверждается, «позволяет выбрать разные варианты связывания и создать неповторимую атмосферу».

«Бандаж “Мечта насильника” подходит как для опытных любителей БДСМ, так и для начинающих. Он идеально подходит для ролевых игр, где один партнер берет на себя роль доминанта, а другой — смиренного раба», — утверждается в описании товара.

На сайте «Л’Этуаль» также отмечается, что вставки из натуральной кожи могут осыпаться в первое время. Цена набора в интернет-магазине — четыре с половиной тысячи рублей по 82-процентной скидке. На данный момент на странице набора указано, что самовывоз и покупка в офлайн-магазинах доступны только с 14 августа, а курьерская доставка — с 13 августа.

Набор «Мечта насильника» выпущен брендом SEXYFIRE, который раньше имел название SexyFucking.RU. На сайте бренда сказано, что он сотрудничает с российской компанией «БДСМ Арсенал» из Ростова-на-Дону. «Л’Этуаль» отмечает, что бренд производит секс-игрушки и БДСМ-аксессуары, в том числе на заказ.

Продукты SEXYFIRE продаются на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете».

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