Кормящих матерей попросили провести «семинары материнства» для орангутанга

Сотрудники Дублинского зоопарка привлекли 30 кормящих матерей, чтобы показать беременной самке орангутанга, как правильно ухаживать за детенышом. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, 19-летняя самка орангутанга по имени Муджур не смогла достаточно сблизиться ни с одним из своих предыдущих детенышей, которые умерли в 2019 и 2022 годах, поэтому, когда в начале этого года она забеременела, зоопарк привлек кормящих грудью матерей, чтобы те показали ей, как это делается.

Лиззи Ривз, акушерка и специалист по лактации, которая входит в команду по грудному вскармливанию в Национальном родильном доме в столице Ирландии, организовала группу из 30 матерей, которые по очереди обучали обезьяну, чей вид находится под угрозой исчезновения.

«Муджур с огромным интересом наблюдала за тем, как женщины кормят своих малышей через стекло, и даже повторяла некоторые их действия. В рамках обучения ей также показали видеозаписи, на которых другие орангутанги кормят своих малышей», — говорится в пресс-релизе зоопарка.

31 июля в зоопарке Муджур родила детеныша, которому пока не дали имени. The Guardian отмечает, что она проявила «хорошую материнскую заботу». Это свидетельствует о том, что обучение пошло ей на пользу.

«Многие женщины говорили: “Смотрите, орангутан не носит футболку”. Поэтому они стащили с себя футболки и бюстгальтеры, чтобы Муджур могла видеть буквально все», — рассказала Лиззи Ривс.

В то же время сотрудники зоопарка отметили, что Муджур не могла положить детеныша в правильное положение для кормления. В пресс-релизе зоопарка сказано, что, учитывая важность младенца и его генетический профиль, было принято решение отделить его от Муджур и начать кормить из бутылочки.

Через несколько недель детеныша переведут в Monkey World — центр площадью 65 акров (около 260 тысяч квадратных метров) в Дорсете, в котором имеют опыт выращивания орангутанов.

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