Россияне поставили рекорд по числу «деловых» поездок в Северную Корею

С начала 2024 года россияне 915 раз пересекли границу Северной Кореи, следует из данных Погранслужбы ФСБ, опубликованных Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС). На это обратила внимание «Медиазона».

Издание пишет, что это рекордное число поездок в КНДР за последние 15 лет, когда граждане России указывали в качестве цели визита деловую поездку.

В еще большем количестве поездок — 1010 визитов — в качестве цели было указано «обслуживающий персонал транспортных средств». Однако, как отмечает «Медиазона», с такой целью россияне и раньше совершали поездки в Северную Корею. К примеру, до пандемии коронавируса таких визитов было около двух-трех тысяч за год.

«Мы наблюдаем большое количество поездок по линии бизнеса. Он начался с конца прошлого года», — рассказал «Медиазоне» кореевед Андрей Ланьков. Он утверждает, что Россия и КНДР пытаются наладить связи в области образования, медицины, спорта и электроэнергетики. Данные о сотрудничестве в военной сфере закрыты.

«Сразу скажу: речь идет не о сотрудничестве, а о мечтаниях о сотрудничестве. А это два разных понятия. Предыдущий опыт [наладить сотрудничество] был достаточно печальный, и это заставляет меня подозревать, что эта попытка не станет исключением. Так что пока люди ездят полные надежд либо под влиянием политических указаний, мол, надо попробовать», — добавил Ланьков.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, наименьшее число поездок в КНДР зафиксировано в 2022 году. Тогда в страну въехало всего 28 граждан России, и все они в качестве цели визита указали «обслуживающий персонал транспортных средств». Как следует из статистики, все въехавшие россияне работали в авиации.

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