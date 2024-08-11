Неслышащая женщина впервые завоевала титул «Мисс Южная Африка»

Модель и менеджер по маркетингу Миа ле Ру стала первой неслышащей женщиной, получившей корону «Мисс Южная Африка». Об этом сообщает Би-би-си.

В своей речи Ле Ру выразила надежду, что ее победа поможет тем, кто чувствует себя изолированным от общества, достичь своих «самых смелых мечтаний». Она добавила, что хотела бы помочь тем, кто «финансово изолирован или ограничен в возможностях».

У 28-летней Ле Ру в возрасте одного года была диагностирована глубокая потеря слуха, и ей установили кохлеарный имплант, помогающий воспринимать звуки. По ее словам, ей потребовалось два года занятий с логопедом, прежде чем она смогла произнести свои первые слова.

«Я горжусь тем, что я неслышащая женщина из Южной Африки, и я знаю, каково это — быть изолированной от общества. Теперь я знаю, что появилась на этой планете, чтобы разрушать границы, и я это сделала», — заявила Ле Ру после победы.

Би-би-си отмечает, что конкурс сопровождался скандалом вокруг 23-летней студентки юридического факультета. Чидимма Адетшина отказалась от участия в конкурсе из-за обвинений в том, что ее мать могла украсть личность южноафриканской женщины.

Адетшина утверждает, что родилась в семье нигерийца и матери мозамбикского происхождения, однако многие люди, включая представителя кабинета министров, сомневались в ее праве участвовать в конкурсе.

По мере обострения скандала организаторы конкурса «Мисс Южная Африка» обратились в министерство внутренних дел с просьбой провести расследование. В ведомстве сообщили, что мать конкурсантки действительно могла украсть чужую личность, но Адетшина «не могла участвовать в предполагаемых противоправных действиях своей матери, поскольку на тот момент была младенцем».

Как отмечает Би-би-си Адетшина заявила, что стала жертвой «ненависти чернокожих к чернокожим», подчеркнув особую разновидность ксенофобии в Южной Африке — афрофобию, которая направлена на выходцев из других африканских стран.

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