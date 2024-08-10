Соучастник убийства Бориса Немцова подписал контракт с Минобороны и ушел на войну

Один из осужденных по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился на войну в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне “СВО”. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — рассказал ТАСС анонимный источник.

Он добавил, что все остальные осужденные по делу об убийстве Немцова остаются в колонии. Они не захотели подписывать контракт с Минобороны.

На освобождение Эскерханова отреагировал недавно освобожденный в результате масштабного обмена заключенными политик Илья Яшин. «Путин помиловал осужденного кадыровского бандита Темирлана Эскерханова. Он участвовал в убийстве Немцова, а теперь поедет убивать в Украину. Которую Боря защищал от кремлевской агрессии», — написал Яшин в своем телеграм-канале.

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Политик назвал освобождение Эскерханова «глумлением над памятью [его] покойного друга». Яшин также добавил, что Владимир Путин «вполне последователен: он массово освобождает и вооружает бандитов, делая их опорой своей власти. Некоторых даже встречает в аэропорту с красной дорожкой и почетным караулом».

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года. В марте того же года силовики задержали пять подозреваемых, еще один совершил самоподрыв. Следствие посчитало, что заказчиком убийства был бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, который находится в международном розыске.

В 2017 году пятерых подозреваемых признали виновными в убийстве Немцова. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. В приговоре было сказано, что Эскерханов должен был следить за Немцовым. Его приговорили к 14 годам.

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