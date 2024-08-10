Скейтбордист пожаловался на ржавую и тусклую медаль на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады в Париже по скейтборду Найджа Хьюстон пожаловался, что врученная ему медаль была плохого качества: спустя 10 дней после награждения ее поверхность потускнела и стала выглядеть ржавой. Об этом сообщает The Guardian.

Эти олимпийские медали выглядят великолепно, когда они совсем новые, но после того, как они немного побыли в контакте с моей кожей и потом, а потом я дал их поносить друзьям на выходных, оказалось, что они не настолько качественные, как можно было подумать», — рассказал Хьюстон.

Спортсмен добавил, что поверхность медали выглядит грубой и начинает отслаиваться. Он утверждает, что олимпийские медали должны быть лучшего качества. «Медаль выглядит так, будто она побывала на войне и вернулась обратно», — заявил Хьюстон.

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The Guardian отмечает, что на медалях Олимпиады в Париже изображена Эйфелева башня в знак уважения к городу-организатору, однако состав медалей на разных Олимпиадах отличается. К примеру, золотые медали парижской Олимпиады сделаны в основном из серебра и покрыты золотом. Бронзовые же медали представляют собой смесь меди, цинка и олова.

В незащищенном состоянии бронза соединяется с содержащимся в воздухе кислородом, из-за чего ее поверхность тускнеет. Это объясняет повреждение медали Хьюстона. Скорость разрушения бронзы зависит от соотношения металлов в сплаве, хотя более дешевые металлы часто ускоряют этот процесс.

Представитель Олимпиады заявил, что спортсменам заменят поврежденные медали. «Организаторы Олимпиады тесно сотрудничают с Monnaie de Paris, учреждением, которому поручено производство и контроль качества медалей, а также с Национальным олимпийским комитетом спортсмена, чтобы оценить медаль и выяснить обстоятельства и причину повреждения», — заявил представитель Олимпийских игр.

The Guardian добавляет, что Хьюстон редко завоевывает бронзовые медали. Обычно среди его наград — золото и серебро. В 29 лет он стал шестикратным чемпионом мира по уличному скейтбордингу и завоевал 12 золотых медалей на Всемирных экстремальных играх.

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