На Луне хотят построить «уличные фонари»

Космическая технологическая компания Honeybee Robotics, часть Blue Origin Джеффа Безоса, собирается установить на Луне огромные уличные фонари, которые также будут служить солнечными батареями. Об этом сообщает портал LiveScience.

Как отмечает портал, причиной, по которой ученые решили построить на Луне фонари, стала лунная ночь. Она длится около двух земных недель и может стать опасной для исследователей, в частности для лунных посадочных модулей, которые зависят от солнечной энергии и используют ее в качестве питания.

«Луна вскоре может стать первой внеземной строительной зоной человечества, с планами постоянных поселений людей, системой левитирующих поездов и инновационными новыми ядерными реакторами, которые находятся в стадии разработки. Но прежде чем что-либо из этого произойдет, Луне понадобится свет», — пишет издание.

Проект финансируется Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с целью «дать толчок новой эре исследования Луны».

Как объясняет главный исследователь проекта Вишну Санигепалли, каждый фонарь будет намного выше тех, что стоят на обычной улице — при высоте 330 футов (100 метров) они будут выше Статуи Свободы.

По словам Саннигепалли, эти массивные фонарные столбы предназначены для аккумулирования солнечной энергии в течение лунного дня и последующего освещения окрестностей мощными прожекторами в течение двухнедельной лунной ночи.

Ученый объясняет, что большая высота, на которой должны находиться лампы, важна не только для того, чтобы заглянуть за края обширных лунных кратеров, но и для того, чтобы поднять научное оборудование, например, камеры и устройства связи, на более высокие точки обзора.

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