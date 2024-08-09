Вагнеровец застрелил двух отказавшихся идти на Москву сослуживцев

В Воронеже областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего бойца «ЧВК Вагнер» Ярослава Шеховцова. 26-летнего мужчину, сообщил телеканал «TV Губерния», суд признал виновным в убийстве двух сослуживцев 24 июня 2023 года, во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Тела убитых почти через две недели после мятежа, 6 июля 2023-го, обнаружили в окрестностях села Оськино Хохольского района. Два мужчины в камуфляжной форме и с огнестрельными ранениями лежали неподалеку от трассы «Воронеж — Луганск». Рядом с телами стоял микроавтобус УАЗ СГР («Буханка»), внутри которого лежало стрелковое оружие, писал телеграм-канал Baza. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

17 июля полицейские задержали Шеховцова, по паспорту — уроженца Кыргызстана. На допросе мужчина рассказал, что был бойцом «ЧВК Вагнер» и двигался вместе с другими мятежниками на Москву. Каналы Astra и Baza утверждали, что Шеховцов признался в убийстве двух сослуживцев, застрелив «за отказ участвовать в мятеже».

Погибших звали Иван Царегородцев и Денис Абрамов, оба были из Нижнего Новгорода. Шеховцов служил в их подразделении начальником медслужбы. На суде он дал показания, что все трое вагнеровцев вместе, сообща решили покинуть идущую на Москву колонну мятежных войск и свернули к ближайшему населенному пункту. О показаниях телеграм-каналу 7х7 рассказывал присутствовавший на судебном заседании воронежский журналист. В какой-то момент, цитировал показания журналист, Шеховцов услышал, как двое сослуживцев говорят между собой: «Надо шефа кончать, он нас сдаст». И решил застрелить обоих.

Суд признал бывшего вагнеровца виновным в убийстве двух и более лиц (статья 105 УК). Прокуратура просила для обвиняемого 19 лет колонии, однако суд сократил срок на три года. Максимальная санкция по этой статье Уголовного кодекса — пожизненное лишение свободы.

Читать еще Кадровые подразделения ВСУ впервые с начала войны заняли российские территории Что известно о масштабной операции Украины?

Суд обязал Шеховцова выплатить компенсацию морального вреда родственникам Царегородцева — 750 тысяч рублей. Изначально мать и сын погибшего, подавая гражданский иск, просили взыскать два миллиона рублей. Семья Абрамова в суд не обращалась.

Семья Царегородцева рассказывала изданию 7х7 о похоронке от Минобороны, где говорилось, что тот «погиб при исполнении воинского долга» в боях за Бахмут и посмертно награжден орденом Мужества.

Вооруженный мятеж лидера «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина начался ночью с 23 на 24 июня 2023 года. Колонна в сторону Москвы въехала на территорию Воронежской области рано утром. После окончания мятежа, по горячим следам сообщалось, что за время спровоцированных выступлением Пригожина боевых действий могли погибнуть в общей сложности 13 человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.