В сети появились видео из Курской области с сожженой военной колонной и десятками убитых солдат

В сети распространились видео, якобы снятые очевидцами в Курской области. На кадрах, как утверждают опубликовавшие их телеграм-каналы, видны последствия удара по российской военной колонне в Курской области. На видео, снятом ночью, горят около десятка грузовиков для перевозки людей. В другом ролике, сделанном якобы около шести часов утра, открытого огня уже нет, а в кузовах обугленных машин видны десятки человеческих тел.

«14 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина», — прокомментировал в своем телеграм-канале эти кадры военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, это один из «самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну».

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Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные OSINT-исследователей, кадры были сняты на шоссе, которое до начала полномасштабного вторжения связывало украинский город Глухов и российский Курск. Удар по колонне был нанесен в районе села Октябрьское в восьми километрах от города Рыльска и 30 километрах от границы с Украиной.

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Информация об украинском ударе по российской военной колонне появилась также в российских провоенных телеграм-каналах. Так, «Военный осведомитель» написал, что колонна была атакована ракетами HIMARS, которые, по словам автора канала, ранее не применялись в ходе вторжения сил ВСУ в Курскую область.

Официальные российские и украинские источники пока никак не комментировали сообщения об ударе по российской военной колонне в Курской области.

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