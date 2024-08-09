В окрестностях Липецка из-за атаки дронов и взрывов на военном аэродроме объявили эвакуацию

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.

«Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, пострадали по меньшей мере шесть человек.

В результате удара дронов на военном аэродроме под Липецком начался пожар и многочисленные вторичные детонации. В сети распространились кадры, снятые местными жителями, на которых видно огромное зарево и множественные вспышки.

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В связи с этим Артамонов сообщил, что в результате падения беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения.

«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. <.> Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления», — написал он в телеграм-канале.

Власти региона объявили о введении режима чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов, а также о приостановке движения общественного транспорта.

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — сообщил Артамонов, уточнив, что под эвакуацию попадают 416 домовладений, а для их жителей уже развернуты пункты временного размещения.

Он также добавил, что «часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах». По его словам, в населенных пунктах, которые решили эвакуировать, выставят посты для охраны домов и имущества жителей.

Позже о пожаре на аэродроме под Липецком также сообщило региональное МЧС. «Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру (сложности пожара)», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, российское Минобороны никак не комментировало сообщения об ударе по аэродрому под Липецком. Утром 9 августа ведомство лишь отчиталось об уничтожении 75 беспилотников над разными регионами России, в том числе 19 – над Липецкой областью и семи — над Курской, где продолжаются бои с прорвавшейся на территорию региона группировкой ВСУ.

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