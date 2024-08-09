В Китае украли четыре тысячи трупов

Сотрудники китайской компании-производителя медицинских протезов Aorui Biomaterials скупали и расчленяли человеческие трупы. Гендиректор компании по фамилии Су признался полиции, что его сотрудники похитили четыре тысячи целых тел, сообщило издание South China Morning Post.

Полиция города Тайюаня, столицы провинции Шаньси на севере КНР, задержала около 75 подозреваемых в организации системы поставки трупов и отдельных конечностей, рассказали изданию в юридической фирме Beijing Brave Lawyers. Прокуратура возбудила дело о создании организованной преступной группы, похищавшей тела из крематориев и медицинских лабораторий, уточнило South China Morning Post.

Участники группы разделывали трупы и извлекали кости, которые потом шли на изготовление медицинских протезов — аллогенных костных трансплантатов, используемых в том числе для лечения зубов, суставов и костей. На этом нелегальном бизнесе его организаторам удалось заработать около 380 млн юаней (примерно 53 миллиона долларов), рассказал журналистам директор Beijing Brave Lawyers И Шэнхуа. По его словам, участники группы скупали тела и их части в провинциях Шаньси, Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В прокуратуре изданию подтвердили, что расследуют «довольно сложное» дело о группе людей, которые «крадут и перепродают трупы с целью получения прибыли».

Из документов, которые директор Beijing Brave Lawyers передал журналистам, следует, что полицейские изъяли при обысках в помещениях компании Aorui Biomaterials на территории Шаньси около 18 тонн костей, а также 34 тысяч полуфабрикатов и готовых протезов. Сотрудники крематориев сотрудничали с похитителями тел и помогали «грубо расчленять трупы» для транспортировки, пересказали журналисты информацию из полученных документов.

Издание Sina News уточнило со ссылкой на свои источники, что нелегальный бизнес процветал с 2015 года, а тему кражи трупов в Шаньси первым поднял юрист И Шэнхуа на своей странице сервиса микроблогов Weibo.

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