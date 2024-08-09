Россия сорвала план поставок отечественных самолетов

В России к 2030 году должны были выпустить почти одну тысячу новых гражданских самолетов, однако теперь эти планы будут пересмотрены. Аудиторы пришли к выводу, что в стране нет «экономически оправданного спроса» на такое количество отечественных самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском авиапроме.

«Нарисованная в спешке 2022 года» комплексная программа развития авиаотрасли (КПГА) будет пересмотрена и скорректирована после аудита заводов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В текущем виде КПГА не отражает ни возможности промышленности, ни потребности авиакомпаний, объясняет источник газеты.

Аналитики заметили серьезные проблемы с ростом себестоимости самолетов. Основная проблема — «импортозамещенные» версии самолетов стали дороже из-за отечественных деталей. Например, в МС-21 раньше ставили американские двигатели P&W стоимость в 800–900 миллиона рублей. Сейчас в эти лайнеры ставят российские двигатели ПД-14 за почти 1,8 миллиарда рублей за штуку. Из-за этого МС-21 к 2027 году будет стоить 8,9 миллиарда рублей, где почти 6 миллиардов составляют затраты на покупные комплектующие изделия (ПКИ), подсчитал «Коммерсантъ».

Газета пишет, что Россия не нуждается в том количестве лайнеров, которое заявлено в КПГА. ОАК планирует производить в год от 140 до 270 воздушных судов, когда как реальная потребность оценивается в 50-60 самолетов. При этом, спрос сильно смещен в сторону МС-21. Лайнеров SJ-100 и так осталось слишком после того, как «Аэрофлот» решил отказаться от 89 самолетов этой модели в пользу МС-21.

Кроме того, планы по экспорту, заложенные в КПГА, вряд ли осуществимы. Например, тот же МС-21 будет востребован только узким списком «дружественных» стран и, скорее всего, будут осуществлены лишь единичные поставки. SJ-100 из-за своей размерности в 100 мест оказался не нужен ни в России, ни за рубежом, пишет издание.

В то же время аудиторы констатировали дефицит МС-21. Источник издания утверждает, что в ОАК знают об этой проблеме и уже нашли решение. Там уверены, что у авиакомпаний осталось достаточно иностранных самолетов, которые закроют спрос за счет продления налета. Текущий парк насчитывает 880 самолетов — их вполне хватит для перевозки как минимум 113 миллионов пассажиров в год, считают в ОАК. Именно такие показатели пассажиропотока должны сохраниться до 2029 года, а значит дополнительные объемы производства будут избыточными.

Корректировки в планы производства российских самолетов вносятся не в первый раз. В мае 2024 года Минпромторг уменьшил количество проектируемых самолетов: теперь заводы должны выпустить 994 самолета, хотя изначально планировалось выпустить 1080 штук. Начало поставок было сдвинуто на 2025 год. Минтранс планировал, что парк иностранных самолетов к 2030 году сократится до 319 самолетов по сравнению с 738 лайнерами в 2022 году.

Аудит на заводах ОАК проводила группа консультантов из Сбербанка и «Газпром нефти» по поручению правительства. В частности, ОАК производит самолеты SJ-100, МС-21, Ил-114 и Ту-214. Итоги проверки и перспективы авиапрома будут обсуждаться на закрытом совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно пройдет на следующей недели.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.