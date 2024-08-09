Российской экономике предрекли «последний рывок» перед масштабным спадом 

Российская экономика достигает своего пика и начинает стагнировать, переходя к стадии спада. К такому выводу приходят опрошенные агентством Bloomberg аналитики, которые проанализировали последние доступные данные по России. Основная причина грядущего спада — дефицит на рынке. Бизнес и военная сфера вынуждены бороться за ограниченные трудовые ресурсы.

Экономисты ожидают «последний рывок роста» российской экономики перед спадом. Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков ожидает, что рост ВВП России замедлится с 4% по итогам второго квартала в годовом выражении до до 2% во второй половине 2024 года. А уже в 2025 году темпы роста снизятся еще сильнее и составят 0,5-1,5% ВВП, таким образом за год темпы роста российской экономики могут упасть в шесть раз.

Основной драйвер роста экономики на текущий момент — военные расходы, которые обеспечивает государство. Эта ситуация резко обострила конкуренцию на рынке труда: военная промышленность и армия конкурируют за рабочих вместе с бизнесом, что уже привело к рекордно низкой безработице — 2,4% от трудоспособного населения. Этот показатель значительно ниже, чем, например, в странах «Большой семерки» — ведущих экономиках мира. Росстат оценивает дефицит рабочих рук на российском рынке труда в два миллиона человек.

«Бурно развивающаяся военная промышленность России, похоже, бьется о потолок роста со всех сторон из-за жесткой конкуренции за рабочую силу, ограничений на использование оборудования и все более ограниченного доступа к импортным компонентам. “Гражданские отрасли” вряд ли будут в хорошем положении, чтобы служить альтернативным драйвером роста, поскольку все больше потребителей сталкиваются с реальностью заимствований по ставкам 20% и выше», — говорит Александр Исаков.

Ситуация настолько серьезная, что Банку России пришлось резко сократить свое инкассаторское подразделение — сотрудники массово переходят на работу на оборонные предприятия.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова тоже ожидает замедление роста российской экономики во второй половине 2024 года. Причина кроется в ужесточении денежно-кредитной политики и окончании льготных программ кредитования, в первую очередь — льготной ипотеки, которая выдавалась под 8% годовых. Теперь ипотечные ставки подскочили до 17-20%. Это в первую очередь ударит по рынку строительства.

Единственный позитивный фактор, на который обращают внимание экономисты и который все еще фиксируется в российской экономике — это рост капитальных затрат, то есть бизнес продолжает инвестировать в собственное развитие. В качестве примера Bloomberg приводит рост вложений в производство деталей для самолетов, электроники и оборудования. Директор закупочной платформы TenderPro LLC Ильдар Мухамедиев связывает это с санкциями и необходимостью искать альтернативы западной продукции.

О перегреве российской экономики и неминуемом спаде говорят не только эксперты. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что масштаб перегрева экономики стал максимальным за 16 лет, из-за чего высокие ставки придется держать еще долго. Это должно снизить инфляцию, но неминуемо приведет к снижению экономической активности.

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