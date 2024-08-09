Людям с «расстройствами половой идентификации» запретят водить автомобили

Транслюди в России потеряют право на управление автомобилями. «Расстройства половой идентификации» и «транссексуализм» попали в новый список ограничений и противопоказаний для получения водительских прав, разработанный Минздравом. На документ, опубликованный на портале правовой информации, обратило внимание издание «Медвестник».

Часть медицинских противопоказаний для получения водительских прав «Медвестник» называет «очевидными». Это, в частности, эпилепсия, слепота и умственная отсталость. При этом подавляющее большинство диагнозов-противопоказаний относятся к категории психических расстройств и расстройств поведения. Среди них деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, депрессия, биполярное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), а также тревожные расстройства. В документе уточняется, что диагнозы служат противопоказанием «в случае если расстройства хронические и затяжные с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями».

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Кроме того, противопоказаниями для управления автомобилями Минздрав в новом списке указывает и «расстройства половой идентификации» и сексуальных предпочтений, в частности, «транссексуализм, трансвестизм, фетишизм, эксгибиционизм» и ряд других.

Как поясняет «Медвестник», в одиннадцатой редакции Международной классификации болезней (МКБ-11) расстройства гендерной идентичности и транссгендерность объединены в один диагноз и перенесены из блока «расстройств личности и поведения в зрелом возрасте» в раздел «состояния, относящиеся к сексуальному здоровью». Таким образом, данное состояние больше не причисляется к психическим расстройствам.

При этом российские власти приостановили внедрение нового классификатора, в частности, именно из-за разделов, связанных с ЛГБТ-идентификацией, пишет издание. В связи с этим Минздрав продолжает использовать МКБ-10, в котором «транссексуализм», «фетишизм» и прочее относятся к расстройствам.

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